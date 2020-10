Vive dentro un centro commerciale per quattro anni | quando lo scoprono…

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Un uomoundi nascosto per ben. Il protagonista della bizzarra vicenda si chiama Michael Townsend ed ha vissuto all’interno del Providence Place Mall, nel Rhode Island. Qualcuno ironizza sul fatto che l’uomo abbia preso un po’ troppo alla lettera lo slogan dell’attività che recitava: “Quanto sarebbe bellore nel nostro mall“. Secondo quanto raccontato da un magazine locale, Michael sarebbe prima riuscito ad entrare in deposito dismesso e poi a stanziarsi lì per, senza che nessuno se ne rendesse conto. All’interno dele all’insaputa di tutti, Michael Townsend ci ha vissuto ...