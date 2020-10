Viterbo | violenta una bambina di 9 anni | uomo condannato a cinque anni e mezzo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I giudici del Tribunale dihannoin primo grado undi 50con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. L’dovrà scontare una pena di 5di reclusione e un risarcimento nei confronti della vittima di 50mila euro. Il cinquantenne avrebbe abusato sessualmente di unadi nove. L’accusa aveva chiesto una condanna a seidi carcere. Come riporta il sito Tuscia Web, l’, di origine romena, è stato arrestato nel 2017, quando la madre della piccola si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare ...

