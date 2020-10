Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 16:30 (Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBRE 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SULLA CASSIA, PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS, SI STA IN CODA TRA CAMPAGNANO DI Roma E SETTEVENE VERSO VITERBO. CI SPOSTIAMO SULL’ARDEATINA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE, AL MOMENTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. PASSIAMO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONENORD, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SULLA CASSIA, PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS, SI STA IN CODA TRA CAMPAGNANO DIE SETTEVENE VERSO VITERBO. CI SPOSTIAMO SULL’ARDEATINA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE, AL MOMENTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. PASSIAMO AL TRASPORTO ...

