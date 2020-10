Verratti | “I contagi mi preoccupano | ma bisogna andare avanti Noi calciatori siamo fortunati”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Marco, centrocampista del Psg e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. “E’ un momento complicato un po’ per tutti, per noima anche per qualsiasi persona al mondo. Noifortunati, veniamo controllati spesso e riusciamo a capire subito quando c’è un problema. E’ un periodo difficile ma, dobbiamo dare un sorriso alla gente che non può venire allo stadio”. Sull’Italia: “Dopo la gara contro la Svezia anche grazie al ct Mancini è tornato l’entusiasmo in tutti noi, è stata una batosta che abbiamo preso tutti insieme e il mister è stato bravo a farci ripartire.vicini alla Francia, loro vengono da un Mondiale ...