'Vado a fare una passeggiata': mamma esce di casa e scompare. Trovato un cadavere nel fiume (Di venerdì 9 ottobre 2020) SAN DONA' DI PIAVE, VENEZIA, - Sono ore di apprensione per la scomparsa di una donna , di cui non si hanno più notizie da martedì mattina. Lei si chiama Elena Gulino, ha 54 anni, ha due figli di 20 e ...

