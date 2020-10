Uragani | previsioni delle traiettorie più precise osservando il meteo dell’Artico

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel 2017, l’uragano Irma di categoria 5 ha devastato le isoleGrandi e Piccole Antille prima di virare a nord e toccare terra nella Florida sudoccidentale. Prevedere il tempo e la posizione di quella virata a nord è stato fondamentale per gli abitanti della Florida affinché si preparassero all’impatto della tempesta, ma l’incertezza intorno alla previsione della depressione che avrebbe guidato la virata ha reso tutto più complicato. Raccogliere ulteriori datirologici, come le misurazioni da località distanti fino all’Artico, potrebbe aiutare irologi a prevedere ledei futuri cicloni tropicali come Irma. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Atmosphere, un team di ricercatori guidato dal Kitami Institute of Technology ha messo a ...