Ultime Notizie Roma del 09-10-2020 ore 20:10 Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia nelle Ultime 24 ore positivi sono aumentati di 5372 secondo l'associazione anestesisti trattamento dei casi continuerà con i ritmi i numeri attuali e senza di ulteriore contenimento in meno di un mese le terapie Intensive al centro-sud potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili secondo monitoraggio Ministero della Salute istituto superiore della sanità ci sono 3805 focolai attivi di cui 1181 nuovi 77% dei focolai si verifica in famiglia la necessità di mantenere aperte le scuole Le fabbriche gli uffici implicano maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire limitare i contagi la libertà non è un fatto esclusivamente individuare Ma si ...

