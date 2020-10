Sinisa Mihajlovic ballerino per una notte: il mister ballerà un tango con la moglie, e a giudicarli sarà Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato sera Sinisa Mihajlovic svestirà i panni dell'allenatore di calcio per cimentarsi in quelli di...ballerino . Insieme alla moglie Arianna, Mihajlovic sarà l'ospite della nuova puntata di Ballando ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato serasvestirà i panni dell'allenatore di calcio per cimentarsi in quelli di.... Insieme allaArianna,sarà l'ospite della nuova puntata di Ballando ...

SpettacoliNEWS : Si torna in pista con #BallandoConLeStelle: sabato 10 ottobre, in prima serata su Rai1. Ballerini per una notte Sin… - Tony969696 : RT @IvanCazzaroni: URGENTE! Cosa dovró dire a #mihajlovic sabato sera a #BallandoConLeStelle ? Se volete commentate qui sotto ???? #Italia… - IvanCazzaroni : URGENTE! Cosa dovró dire a #mihajlovic sabato sera a #BallandoConLeStelle ? Se volete commentate qui sotto ???? #Italia #raiuno #sinisa - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Sabato 10 ottobre ballerini per una notte la stella del calcio Sinisa Mihajlovic con la moglie Arianna. Sabato 17 ottobre l… - sportli26181512 : #Notizie #SinisaMihajlovic Ballando con le stelle, Mihajlovic ospite nella prossima puntata: Mihajlovic Ballando co… -