Si può bere il caffè in gravidanza? Un nuovo studio mette in discussione le raccomandazioni dell’Oms (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il caffè fa male in gravidanza? Un’interrogativo comune per le donne in dolce attesa. Il caffè infatti è una delle bevande più amate dagli italiani: colazione, pranzo, merenda sono spesso accompagnate da un buon caffè che diventa un momento di relax e di socializzazione. Tuttavia, sebbene si tratti di una bevanda che, se assunta nella giusta misura, dona dei benefici al corpo, in caso di gravidanza potrebbe essere pericoloso berne in eccesso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che in gravidanza è possibile bere caffè, ma in maniera moderata: massimo 200 mg al dì, ossia tre tazzine di espresso. Tuttavia, uno studio pubblicato su BMJ Evidence-Based ha messo in discussione tale limite, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il caffè fa male in? Un’interrogativo comune per le donne in dolce attesa. Il caffè infatti è una delle bevande più amate dagli italiani: colazione, pranzo, merenda sono spesso accompagnate da un buon caffè che diventa un momento di relax e di socializzazione. Tuttavia, sebbene si tratti di una bevanda che, se assunta nella giusta misura, dona dei benefici al corpo, in caso dipotrebbe essere pericoloso berne in eccesso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che inè possibilecaffè, ma in maniera moderata: massimo 200 mg al dì, ossia tre tazzine di espresso. Tuttavia, unopubblicato su BMJ Evidence-Based ha messo intale limite, ...

