Roma, operazione ‘alto impatto’: controllate 1300 persone alla stazione Termini (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oltre 1.300 persone identificate, 2 persone indagate in stato di libertà, 62 gli operatori della Polizia Ferroviaria impegnati nei controlli, con l’uso di metal detector e di smartphone, per un controllo mirato di bagagli, dei depositi in stazione e dei passeggeri. Questi i risultati dell’operazione “Alto Impatto” del Compartimento di Polizia Ferroviaria che ha avuto luogo nella giornata di ieri 08 ottobre, con la partecipazione delle unità cinofile antiesplosivo e antidroga della Polizia di Stato, mirata al rafforzamento delle attività di controllo del “territorio ferroviario” del principale scalo della Capitale. In particolare, durante l’operazione, all’interno della stazione, un cittadino nigeriano di 34 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oltre 1.300identificate, 2indagate in stato di libertà, 62 gli operatori della Polizia Ferroviaria impegnati nei controlli, con l’uso di metal detector e di smartphone, per un controllo mirato di bagagli, dei depositi ine dei passeggeri. Questi i risultati dell’“Alto Impatto” del Compartimento di Polizia Ferroviaria che ha avuto luogo nella giornata di ieri 08 ottobre, con la partecipazione delle unità cinofile antiesplosivo e antidroga della Polizia di Stato, mirata al rafforzamento delle attività di controllo del “territorio ferroviario” del principale scalo della Capitale. In particolare, durante l’, all’interno della, un cittadino nigeriano di 34 ...

DiMarzio : #ASRoma, Perotti al #Fenerbahce: operazione ai dettagli - DiMarzio : #AsRoma, venerdì atteso a Trigoria l’intermediario che porta avanti l'operazione #Smalling - Solano_56 : Non solo #Smalling, la #Roma spinge per #Dalot: contatto con l'agente Gonçalves tre giorni fa. I giallorossi lo v… - CorriereCitta : Roma, operazione ‘alto impatto’: controllate 1300 persone alla stazione Termini - carlonichelatti : Grande successo per le forze dell'ordine in una difficile operazione che ha richiesto l'intervento di più pattuglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma operazione Roma, operazione ‘alto impatto’: controllate 1300 persone alla stazione Termini Il Corriere della Città Nasce Arsenale: punta a investire 230 mln di euro di equity in cinque anni in hotel e resort uplevel e di lusso

Una pipeline di cinque operazioni alberghiere importanti a Roma e Cortina, ma anche in Toscana e in Sud ... Nel frattempo una prima operazione sarebbe già andata in porto la scorsa estate, con ...

Borsa: Riester, 'operazione Euronext-Cdp buona notizia, nuovo campione Ue'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "E' una buona notizia che si costituisca un nuovo campione europeo dei mercati". Ad affermarlo è il ministro francese con delega al Commercio Estero, Franck Riester parlando ...

Una pipeline di cinque operazioni alberghiere importanti a Roma e Cortina, ma anche in Toscana e in Sud ... Nel frattempo una prima operazione sarebbe già andata in porto la scorsa estate, con ...Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "E' una buona notizia che si costituisca un nuovo campione europeo dei mercati". Ad affermarlo è il ministro francese con delega al Commercio Estero, Franck Riester parlando ...