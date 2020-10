Roma. Muore insieme al neonato a pochi giorni dal parto: avviata un’indagine per verificare le procedure di soccorso (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ morta a pochi giorni dalla data prevista per il parto. E’ successo tre giorni fa, il 6 ottobre. Una chiamata alle 8:35 al Nue 112, per segnalare che la donna, al nono mese di gravidanza, stava male. La telefonata viene girata all’Ares 118. L’ambulanza arriva sul posto alle ore 8,44. Il personale intervenuto indossava come da prassi i dispositivi di protezione individuale. La donna era cosciente, con un leggero stato febbrile. Con lei c’era il marito. Viene stabilito di portarla all’ospedale San Pietro, dove è seguita per la gravidanza. Ma durante il tragitto qualcosa va storto: la donna perde conoscenza e va in arresto cardio-respiratorio. Il personale a bordo tenta di rianimarla e cambia destinazione, dirigendosi verso il Sant’Andrea, che si trova più vicino in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ morta adalla data prevista per il. E’ successo trefa, il 6 ottobre. Una chiamata alle 8:35 al Nue 112, per segnalare che la donna, al nono mese di gravidanza, stava male. La telefonata viene girata all’Ares 118. L’ambulanza arriva sul posto alle ore 8,44. Il personale intervenuto indossava come da prassi i dispositivi di protezione individuale. La donna era cosciente, con un leggero stato febbrile. Con lei c’era il marito. Viene stabilito di portarla all’ospedale San Pietro, dove è seguita per la gravidanza. Ma durante il tragitto qualcosa va storto: la donna perde conoscenza e va in arresto cardio-respiratorio. Il personale a bordo tenta di rianimarla e cambia destinazione, dirigendosi verso il Sant’Andrea, che si trova più vicino in ...

repubblica : Roma, al nono mese si sente male: muore col bimbo in ospedale. 'Aveva i sintomi del Covid' - CorriereCitta : Roma. Muore insieme al neonato a pochi giorni dal parto: avviata un’indagine per verificare le procedure di soccorso - PetraccaMario : RT @repubblica: Roma, al nono mese si sente male: muore col bimbo in ospedale. 'Aveva i sintomi del Covid' - Notiziedi_it : Roma, al nono mese si sente male: muore col bimbo in ospedale. “Aveva i sintomi del Covid” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, al nono mese si sente male: muore col bimbo in ospedale. 'Aveva i sintomi del Covid' -