Ricciardi: “Molte Regioni si sono addormentate” (Di venerdì 9 ottobre 2020) In alcune Regioni il coronavirus accelera, per Walter Ricciardi la responsabilità è degli stessi enti regionali: “Molte Regioni si sono addormentate e si è fatto poco o nulla” Di fronte all’impetuosa risalita della curva epidemiologica del Coronavirus, in particolare in alcune Regioni, Walter Ricciardi, docente di Igiene e consulente del Ministero della Salute, punta il … L'articolo Ricciardi: “Molte Regioni si sono addormentate” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 9 ottobre 2020) In alcuneil coronavirus accelera, per Walterla responsabilità è degli stessi enti regionali: “Moltesiaddormentate e si è fatto poco o nulla” Di fronte all’impetuosa risalita della curva epidemiologica del Coronavirus, in particolare in alcune, Walter, docente di Igiene e consulente del Ministero della Salute, punta il … L'articolo: “Moltesiaddormentate” Curiosauro.

EliElielba : RT @myrtamerlino: 'Molte regioni dormono, uniamo pubblico e privato per fare tamponi e screening'.Così #Ricciardi,Presidente #ISS. Io non s… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ricciardi: “Molte regioni addormentate, ora si rischia il caos”. Crisanti al governo: “Abbiamo perso 4 me… - sdrucchia : RT @myrtamerlino: 'Molte regioni dormono, uniamo pubblico e privato per fare tamponi e screening'.Così #Ricciardi,Presidente #ISS. Io non s… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ricciardi: “Molte regioni addormentate, ora si rischia il caos”. Crisanti al governo: “Abbiamo perso 4 me… - MichelaRoi : RT @myrtamerlino: 'Molte regioni dormono, uniamo pubblico e privato per fare tamponi e screening'.Così #Ricciardi,Presidente #ISS. Io non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi “Molte Ricciardi: «Il calcio non è essenziale, dobbiamo stare attenti» Corriere TV