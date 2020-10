Renato Zero da Silvia Toffanin ha rivelato un episodio inedito (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ho visto la morte in faccia, stavo per andarmene. Per questo non ho mai smesso di amare immensamente la vita». Questa è la sorprendente dichiarazione di Renato Zero, il leone della musica italiana, autore di indimenticabili canzoni come Il carrozzone e I migliori anni della nostra vita, solo per citarne due, fra le tante, che sono diventate leggendarie. Settanta anni compiuti lo scorso 30 settembre, ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, il cantautore romano ha aperto il suo cuore e la sua anima rivelando un capitolo medito della sua esistenza: «Sono nato con una grave anemia ereditata da mia madre. Per questo da piccolo dovevo sottopormi a trasfusioni di sangue, altrimenti non sarei sopravvissuto». « Così, i genitori di Renato si sono ritrovati nel ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ho visto la morte in faccia, stavo per andarmene. Per questo non ho mai smesso di amare immensamente la vita». Questa è la sorprendente dichiarazione di, il leone della musica italiana, autore di indimenticabili canzoni come Il carrozzone e I migliori anni della nostra vita, solo per citarne due, fra le tante, che sono diventate leggendarie. Settanta anni compiuti lo scorso 30 settembre, ospite dinello studio di Verissimo, il cantautore romano ha aperto il suo cuore e la sua anima rivelando un capitolo medito della sua esistenza: «Sono nato con una grave anemia ereditata da mia madre. Per questo da piccolo dovevo sottopormi a trasfusioni di sangue, altrimenti non sarei sopravvissuto». « Così, i genitori disi sono ritrovati nel ...

