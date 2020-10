Policlinico Gemelli, online focus su test per diagnosi Coronavirus (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Con l’espandersi dei numeri della pandemia di COVID-19, diventa sempre piu’ importante il ruolo dei test diagnostici per il tracciamento dei contatti. Il tampone nasofaringeo (test molecolare, test RT-qPCR) che ci ha accompagnato da marzo, resta ancora l’esame piu’ accurato, il gold standard, ma ha dei tempi di risposta lunghi in relazione al numero dei casi da testare nel caso in cui si renda necessario uno screening su un vasto pubblico. Per questo si sta lavorando in tutto il mondo alla ricerca di test alternativi, dotati della stessa specificita’ e sensibilita’ del test molecolare, ma con tempi di lettura piu’ rapidi. Visto il numero crescente di test per il SARS CoV-2 a disposizione, il Gemelli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Con l’espandersi dei numeri della pandemia di COVID-19, diventa sempre piu’ importante il ruolo deidiagnostici per il tracciamento dei contatti. Il tampone nasofaringeo (molecolare,RT-qPCR) che ci ha accompagnato da marzo, resta ancora l’esame piu’ accurato, il gold standard, ma ha dei tempi di risposta lunghi in relazione al numero dei casi daare nel caso in cui si renda necessario uno screening su un vasto pubblico. Per questo si sta lavorando in tutto il mondo alla ricerca dialternativi, dotati della stessa specificita’ e sensibilita’ delmolecolare, ma con tempi di lettura piu’ rapidi. Visto il numero crescente diper il SARS CoV-2 a disposizione, il...

ansiogenaaf : @ZouhirNabil Policlinico Gemelli Wi-F1 - romamobilita : Traffico rallentato in Via Trionfale tra Ospedale San Filippo Neri e Via della Pineta Sacchetti-Policlinico Gemelli - EInformazione : VIDEO INTERVISTA PROF. ROBERTO CAUDA, FONDAZIONE POLICLINICO A.GEMELLI IRCCS COVID-19 LE ULTIME EVIDENZE SCIENT… - alicepasquini : RT @lorettaromildo: È un'opera #StreetArt per ringraziare tutti gli operatori sanitari ed è stata realizzata presso il Policlinico Gemelli… - lorettaromildo : È un'opera #StreetArt per ringraziare tutti gli operatori sanitari ed è stata realizzata presso il Policlinico Geme… -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Gemelli Policlinico Gemelli, online focus su test per diagnosi Coronavirus RomaDailyNews Sindrome di Down e maggiore rischio Covid: AIPD rassicura le famiglie

Dopo il comunicato sullo studio dell’ISS e del Policlinico Gemelli su una mortalità 10 volte superiore nelle persone con SD che abbiano contratto il Coronavirus, l’Associazione Italiana Persone Down s ...

CORONAVIRUS: NON si GUARISCE del tutto. Ecco quali sgradevoli SINTOMI restano nel CORPO di CHI si ammala

NON si GUARISCE del tutto. Ecco quali sgradevoli SINTOMI restano nel CORPO di chi si AMMALA I CONTAGI da CORONAVIRUS continuano a “galoppare” in Europa e nel Mondo con centinaia di migliaia di casi gi ...

Dopo il comunicato sullo studio dell’ISS e del Policlinico Gemelli su una mortalità 10 volte superiore nelle persone con SD che abbiano contratto il Coronavirus, l’Associazione Italiana Persone Down s ...NON si GUARISCE del tutto. Ecco quali sgradevoli SINTOMI restano nel CORPO di chi si AMMALA I CONTAGI da CORONAVIRUS continuano a “galoppare” in Europa e nel Mondo con centinaia di migliaia di casi gi ...