Motherboard X570 e B550 | le soluzioni di MSI e ASUS per Ryzen 5000

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ecco ledi MSI ed, le proposte per i nuovi AMDpuntano alle prestazioni pure Ad un solo giorno di distanza dal lancio dei nuovi processori del team rosso, partner del calibro di MSI edannunciano già la nuova lineup. Alla base abbiamo ovviamente sempre il socket AM4, in quanto i nuovimantengono la compatibilità. Nulla vi vieta dunque di installare sulle schede madri attuali i nuovi processori, ma le nuoveoffrono ovviamente maggior supporto in termini di gestione energetica e termica, specie per quanto concerne la sfera dell’overclock. Vi ricordiamo che tutti i modelli presenti attualmente sul mercato, necessitano di ...