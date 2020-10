McKennie: “Alla Juventus scelta intrigante. Cristiano Ronaldo? Mi ha dato un soprannome” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il passaggio alla Juventus, Weston McKennie si è trovato in un ambiente pieno di top player. Una situazione che l'americano ha dovuto prima imparare ad affrontare. A proposito del suo primo incontro con Cristiano Ronaldo, ha ammesso apertamente su "ESPN": "Sono passato nel centro tecnico della Continassa e ho pensato: 'Oh, okay, stai calmo, stai calmo.'" Dopo tutto, è stato "un grande onore" incontrare il calciatore più forte al mondo. Ronaldo è un ragazzo generoso, con una grande mentalità. Mi chiama ‘Texas boy’. Potrebbe essere snob per quel che ha vinto, invece è molto aperto, caloroso e aiuta tutti a integrarsi nella squadra". Due partite, due maglie da titolare. Per Weston ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il passaggio alla, Westonsi è trovato in un ambiente pieno di top player. Una situazione che l'americano ha dovuto prima imparare ad affrontare. A proposito del suo primo incontro con, ha ammesso apertamente su "ESPN": "Sono passato nel centro tecnico della Continassa e ho pensato: 'Oh, okay, stai calmo, stai calmo.'" Dopo tutto, è stato "un grande onore" incontrare il calciatore più forte al mondo.è un ragazzo generoso, con una grande mentalità. Mi chiama ‘Texas boy’. Potrebbe essere snob per quel che ha vinto, invece è molto aperto, caloroso e aiuta tutti a integrarsi nella squadra". Due partite, due maglie da titolare. Per Weston ...

forumJuventus : McKennie: 'Alla Juve per Pirlo, mi intrigava essere allenato da lui e vincere insieme. Scherzo molto con Cristiano,… - DiMarzio : Il rapporto con #CR7 e la passione per #Pirlo: #McKennie racconta i suoi primi mesi alla #Juventus - ItaSportPress : McKennie: 'Alla Juventus scelta intrigante. Cristiano Ronaldo? Mi ha dato un soprannome' - - AleGobbo87 : RT @forumJuventus: McKennie: 'Alla Juve per Pirlo, mi intrigava essere allenato da lui e vincere insieme. Scherzo molto con Cristiano, mi c… - MarcoSforzato : RT @forumJuventus: McKennie: 'Alla Juve per Pirlo, mi intrigava essere allenato da lui e vincere insieme. Scherzo molto con Cristiano, mi c… -

Ultime Notizie dalla rete : McKennie “Alla McKennie alla Juve, le cifre dell'affare Affaritaliani.it