Mascherine obbligatorie, gli errori da evitare (e attenzione alla durata) (Di venerdì 9 ottobre 2020) C'è chi rovista in borsa alla ricerca di una mascherina dimenticata (sbagliatissimo). Chi la tiene appesa al braccio (altro errore) o evita di coprire il naso (così è... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 ottobre 2020) C'è chi rovista in borsaricerca di una mascherina dimenticata (sbagliatissimo). Chi la tiene appesa al braccio (altro errore) o evita di coprire il naso (così è...

SkyTG24 : Fauci: bene mascherine obbligatorie in Italia, la normalità non tornerà prima di fine 2021 - davidefaraone : A tutti quelli che si scandalizzano per le mascherine obbligatorie anche all’aperto dico che stiamo semplicemente c… - ilpost : Da oggi la mascherina va indossata anche all'aperto, a meno che non siate completamente da soli. Ma in ufficio rest… - sergioalesi : RT @davidefaraone: A tutti quelli che si scandalizzano per le mascherine obbligatorie anche all’aperto dico che stiamo semplicemente conviv… - EvasoreHonesto : RT @davidefaraone: A tutti quelli che si scandalizzano per le mascherine obbligatorie anche all’aperto dico che stiamo semplicemente conviv… -