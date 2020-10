Lazio, Inzaghi con gli uomini contati. Luiz Felipe rientro lontano (Di venerdì 9 ottobre 2020) FORMELLO - Simone Inzaghi spreme la sua Lazio anche se con pochi giocatori a disposizione. Gruppo sempre ridotto per via degli impegni dei nazionali, il tecnico biancoceleste riavrà tutti alla ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) FORMELLO - Simonespreme la suaanche se con pochi giocatori a disposizione. Gruppo sempre ridotto per via degli impegni dei nazionali, il tecnico biancoceleste riavrà tutti alla ...

sportli26181512 : #Lazio, Inzaghi con gli uomini contati. Luiz Felipe rientro lontano: A Formello continua il lavoro con il gruppo de… - FantaMasterApp : 'Infortuni Lazio: da Marusic a Luiz Felipe, il punto' - infoitsport : Rinnovo Inzaghi nei prossimi giorni. Nuova chance per Vavro, Marusic KO. Capello: 'Lazio fuori dalle prime quattro' - infoitsport : Lazio, rinnovo Inzaghi: Lotito pensa ad una clausola nel contratto - SabrinSabry : RT @1962Greco: Wesley Hoedt non è un fuoriclasse e neanche il giocatore che sognavano i tifosi per rinforzare la difesa della lazio. Ma la… -