Grande Fratello Vip, come è andata tra Adua e Tommaso Zorzi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra Adua e Tommaso Zorzi c'è stato uno scontro all'interno della Casa del Grande Fratello Vip . Prima di iniziate la puntata, infatti, l'attrice aveva confidato a Zorzi la presunta omosessualità di Massimiliano... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 ottobre 2020) Trac'è stato uno scontro all'interno della Casa delVip . Prima di iniziate la puntata, infatti, l'attrice aveva confidato ala presunta omosessualità di Massimiliano...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - SerenaPic_ : ho letto la storia dell'età e la trovo assurda perché avrò anche 20 anni ma non mi ritengo un'adulta e anzi io a 16… - ange02021 : @Ferrara95981769 @casiftangeles Caro sono gli autori a decidere di chi parlare, se Adua è sempre al centro perché a… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello», il non sense delle telefonate a casa Vanity Fair Italia Grande Fratello Vip, Gregoraci gelosa? Pierpaolo a letto con Guenda per Eli è ira

Proseguono le vicende nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, l’immediato dopo pranzo all’interno della casa sembra essere destinato ad un pomeriggio di ...

GF Vip 5, Gregoraci contro Adua: “”Non farlo mai più”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini cercano di passare il tempo in tutti i modi possibili. Da un po’ di giorni è iniziato una vera e proprio sfida a colpi di scherzi. Prima la coppia ...

Proseguono le vicende nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, l’immediato dopo pranzo all’interno della casa sembra essere destinato ad un pomeriggio di ...Nella Casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini cercano di passare il tempo in tutti i modi possibili. Da un po’ di giorni è iniziato una vera e proprio sfida a colpi di scherzi. Prima la coppia ...