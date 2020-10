GF Vip | clamoroso scivolone di Matilde Brandi Ora la ‘vippona’ rischia la squalifica

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Manca davvero pochissimo ad una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nelle scorse ore c’è stato un litigio tra Dayane Mello e Stefania Orlando. Alcuni giorni fa c’è stato uno sfogo da parte di Francesco Oppini, il quale è andato dalla conduttrice televisiva a riferirle il suo stato d’animo. Infatti, i rapporti tra il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e la modella non sono più uguali a prima, dopo alcune incomprensioni tra i due. Dayane però non ha accettato di buon grado questa intrusione di Stefania e l’ha accusata senza giri di parole di volerla dividere dal resto dei compagni, dunque di volerla isolare e farla allontanare anche da lui. Adesso, protagonista di un fatto sicuramente non positivo e che potrebbe comportare addirittura un provvedimento ai suoi ...