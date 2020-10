Germania | Merkel | “Restrizioni dove i contagi sono più alti o il virus sarà fuori controllo Aiuto dell’esercito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Preoccupata dall’aumento deie da una diffusione “incontrollata” della pandemia. Favorevole all’introduzione di nuove misure nelle regioni più colpite che potrebbero finiresenza restrizioni e all’invio di esperti delle forze armate e del Robert Koch Institute (Rki) nel caso in cui le infezionissero superare la cifra di 35 ogni 100mila in un periodo di sette giorni. Tre punti che Angelaha espresso durante un confronto con i sindaci tedeschi, avvertendo che il governo darà 10 giorni di tempo alle autorità locali delle aree più a rischio sul fronte Covid per contenere il crescente aumento dei casi, altrimenti verranno stabilite ulteriori misure restrittive. Le considerazioni della Cancelliera arrivano ...