Espulso Luca Palamara radiato dalla magistratura

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Non dovrà vestire mai più la toga. Rimosso dall’ordine giudiziario, perché ha commesso illeciti disciplinari “di elevatissima gravità”. Perché è stato, lo ha detto la procura generale della Cassazione durante la requisitoria, “regista e organizzatore della strategia sulle nomine” dei vertici delle più importanti procure italiane. Si chiude così, almeno davanti al Csm, la vicenda di. La decisione del collegio di Palazzo dei Marescialli è arrivata intorno alle 13. Dopo un procedimento che, iniziato nei fatti a settembre, si è chiuso molto velocemente. Troppo, secondo chi sostiene che non siano stati garantiti pienamente i diritti di difesa. Accusa, questa, respintaprocura generale della Cassazione che ieri, ha chiesto ...

Luca Palamara è stato radiato dall’ordine giudiziario ... sia all’Anm (da cui pure Palamara è stato espulso), sia al Csm. “Si sente dire che la vostra sarà una sentenza politica per le ripercussioni ...La quinta commissione del Consiglio non è una semplice commissione giudicante di concorso’’. 'Riteniamo che il tema dell’utilizzabilità delle intercettazioni non sia chiuso e questo potrebbe portare P ...