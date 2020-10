Domenica ci sarà una irruzione artica: temperature giù anche di 10 gradi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Sin dalle primissime ore di Domenica aria di origine artica farà irruzione sull'Italia generando una fase di maltempo accompagnata dal ritorno della neve a bassa quota (sopra i 1000 metri circa) e un sensibile calo delle temperature anche di 10 C. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che l'aria polare entrerà sul Nordest con intensi venti di Bora che potrebbero soffiare fino a 70 km/h sul Golfo di Trieste, mettendo a forte rischio l'evento della Barcolana. Sul Golfo triestino tra l'altro sono previste piogge abbondanti. Domenica sarà una giornata molto perturbata; rovesci diffusi e temporali colpiranno tutte le regioni del Nordest, ma anche la Lombardia e inizialmente pure il basso Piemonte e la Liguria. Piogge e temporali ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Sin dalle primissime ore diaria di originefaràsull'Italia generando una fase di maltempo accompagnata dal ritorno della neve a bassa quota (sopra i 1000 metri circa) e un sensibile calo delledi 10 C. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che l'aria polare entrerà sul Nordest con intensi venti di Bora che potrebbero soffiare fino a 70 km/h sul Golfo di Trieste, mettendo a forte rischio l'evento della Barcolana. Sul Golfo triestino tra l'altro sono previste piogge abbondanti.sarà una giornata molto perturbata; rovesci diffusi e temporali colpiranno tutte le regioni del Nordest, mala Lombardia e inizialmente pure il basso Piemonte e la Liguria. Piogge e temporali ...

