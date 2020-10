Coronavirus Regione Lazio, elenco dei Drive In per i tamponi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi, 9 ottobre 2020, il sito istituzionale della Regione Lazio rende noto l’elenco ufficiale dei Drive In per l’esecuzione dei tamponi per tenere sotto controllo l’epidemia di Covid 19. Di seguito, tutte le strutture sanitarie che mettono a disposizione tale servizio, i relativi percorsi in auto e a piedi per raggiungerle e gli orari d’apertura.Per l’esecuzione del tampone è necessaria la ricetta dematerializzata del medico ed il codice fiscale, per tutte le fasce di età. Drive in Regione Lazio Asl Roma 1 Casa della Salute XV Municipio, via S. Daniele del Friuli 8 – da Lunedì a Sabato 8-19; Domenica 8-18;AO San Giovanni-Addolorata – PERCORSO IN AUTOVETTURA: Via S. Stefano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi, 9 ottobre 2020, il sito istituzionale dellarende noto l’ufficiale deiIn per l’esecuzione deiper tenere sotto controllo l’epidemia di Covid 19. Di seguito, tutte le strutture sanitarie che mettono a disposizione tale servizio, i relativi percorsi in auto e a piedi per raggiungerle e gli orari d’apertura.Per l’esecuzione del tampone è necessaria la ricetta dematerializzata del medico ed il codice fiscale, per tutte le fasce di età.inAsl Roma 1 Casa della Salute XV Municipio, via S. Daniele del Friuli 8 – da Lunedì a Sabato 8-19; Domenica 8-18;AO San Giovanni-Addolorata – PERCORSO IN AUTOVETTURA: Via S. Stefano ...

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - TgrVeneto : La nostra Regione, che era al primo posto in Italia nel settore, ora è quella che soffre maggiormente la crisi. Sop… - Zulianello_M : RT @TgrVeneto: La nostra Regione, che era al primo posto in Italia nel settore, ora è quella che soffre maggiormente la crisi. Soprattutto… - ES1670 : RT @tpi: Regione Lombardia ha assegnato, tramite un bando di gara pubblico indetto dall'agenzia per gli acquisti regionale Aria, l'acquisiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, in Campania bavaglio ai medici. Poi la Regione fa dietrofront: “Ma nessuno dica che… Il Fatto Quotidiano WRC, ufficiale: il Rally di Monza chiuderà il Mondiale Rally 2020

La FIA e i promotori del WRC hanno annunciato oggi che il Rally di Monza è stato inserito nel calendario 2020 del WRC e che, di fatto, chiuderà la stagione corrente. 220 i chilometri di gara, con tant ...

Tagadà, duro attacco di Tiziana Panella a Vincenzo De Luca: "Basta prendersela con noi, faccia funzionare le cose"

Da napoletana a napoletano. Da sinistra a sinistra. Siamo a Tagadà su La7, dove la conduttrice, Tiziana Panella , si scaglia contro ...

La FIA e i promotori del WRC hanno annunciato oggi che il Rally di Monza è stato inserito nel calendario 2020 del WRC e che, di fatto, chiuderà la stagione corrente. 220 i chilometri di gara, con tant ...Da napoletana a napoletano. Da sinistra a sinistra. Siamo a Tagadà su La7, dove la conduttrice, Tiziana Panella , si scaglia contro ...