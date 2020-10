Coronavirus, bollettino del 9 ottobre: in Sicilia 233 casi e 4 vittime. Altra impennata in Italia: più di 5 mila contagi (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Sicilia sono 233 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: quattro i decessi . Nuovo balzo dell epidemia di Covid in Italia . Oggi si registrano 5.372 nuovi casi contro i 4.458 di ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 ottobre 2020) Insono 233 i nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore: quattro i decessi . Nuovo balzo dell epidemia di Covid in. Oggi si registrano 5.372 nuovicontro i 4.458 di ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti - Open_gol : ?? Con +4.458 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 65.952. I… - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 ottobre 2020: crescono ancora i nuovi contagi (5.372), 28 i decessi - MondoNapoli : Coronavirus: il bollettino di oggi 9 ottobre - -