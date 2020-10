“Coraggio”, lo stile unico di Carl Brave (Di venerdì 9 ottobre 2020) juloo.itAllo scoccare della mezzanotte del 9 ottobre 2020 il cantautore romano Carl Brave ha pubblicato ufficialmente il suo nuovo album, Coraggio.Un album attesissimo dai fan del cantante, il quale ha accompagnato l’attesa del suo pubblico con trovate geniali sul suo profilo Instagram. Organizzando quiz in stile “La settimana enigmistica”, Carl ha indotto i suoi followers a scoprire i titoli delle canzoni del suo ultimo lavoro. Disponibile in formato CD o doppio LP colorato, Coraggio è un album perfettamente in linea con le sonorità indie tipiche del cantautore, nonché con il suo stile vocale e poetico.L’album contiene 17 brani, tra cui 4 singoli già di successo sulle piattaforme streaming e nelle radio: Spigoli (ft. tha Supreme e Mara Sattei), Che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) juloo.itAllo scoccare della mezzanotte del 9 ottobre 2020 il cantautore romanoha pubblicato ufficialmente il suo nuovo album, Coraggio.Un album attesissimo dai fan del cantante, il quale ha accompagnato l’attesa del suo pubblico con trovate geniali sul suo profilo Instagram. Organizzando quiz in“La settimana enigmistica”,ha indotto i suoi followers a scoprire i titoli delle canzoni del suo ultimo lavoro. Disponibile in formato CD o doppio LP colorato, Coraggio è un album perfettamente in linea con le sonorità indie tipiche del cantautore, nonché con il suovocale e poetico.L’album contiene 17 brani, tra cui 4 singoli già di successo sulle piattaforme streaming e nelle radio: Spigoli (ft. tha Supreme e Mara Sattei), Che ...

