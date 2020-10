Ceramiche di design | le nuove collezioni di Antonio Marras

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Stilista, costumista e artista italiano, Antonio Marras, si è da sempre distinto per le sue sperimentazioni, per la sua capacità di “sentire” le realtà differenti intorno a lui, le commistioni con l’arte, con la musica, con la danza, con il teatro e con il cinema. La moda, per lui, è il legame con gli altri linguaggi, un nuovo alfabeto che può comunicare con gli altri.