Bentivogli e Floridi lanciano ‘Base’ | “Nuove idee e impegno civile”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Un’associazione “per far tornare l’Italia a crescere” come l’ha definita Marco Bentivogli, ex segretario dei metalmeccanici Cisl, e ora coordinatore della neonata ‘Base’. Il presidente e’ Luciano Floridi, filosofo e ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione a Oxford. Nel comitato scientifico figurano nomi di spicco come Carlo Cottarelli, Leonardo Becchetti, Lucia Valente, padre Francesco Occhetta, Dario Odifreddi, Alessandro Rosina, Stefano Zamagni e Mauro Magatti.

ilriformista : “Con Bentivogli e Cottarelli vogliamo cambiare il Paese”, il progetto Base Italia illustrato da Luciano Floridi… - Floridi : RT @baseitaliaweb: ??´????????, ?????????? ?????????? ??????????! #Bentivogli sul @ilfoglio_it : 'C'è più civismo nelle periferie degradate. Serve un Sindaco… - Sandr_1776 : RT @ilriformista: “Con Bentivogli e Cottarelli vogliamo cambiare il Paese”, il progetto Base Italia illustrato da Luciano Floridi @Bentivog… - abuot_letyzia : RT @ilriformista: “Con Bentivogli e Cottarelli vogliamo cambiare il Paese”, il progetto Base Italia illustrato da Luciano Floridi @Bentivog… - GiulianoHughes : RT @ilriformista: “Con Bentivogli e Cottarelli vogliamo cambiare il Paese”, il progetto Base Italia illustrato da Luciano Floridi @Bentivog… -

Ultime Notizie dalla rete : Bentivogli Floridi

Chiusa la finestra elettorale delle regionali, è ripresa la corsa al centro. Non quello evocato da Franco Battiato in una splendida canzone degli anni ...Parliamo di “Base Italia”, un’associazione per “far tornare l’Italia a crescere”, come dice Marco Bentivogli, ex segretario dei metalmeccanici della Cisl, e ora coordinatore di Base Italia. Il ...