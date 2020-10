Arrestato il sindaco di Eboli per corruzione: era stato appena rieletto, oggi era in programma la prima riunione di giunta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci sono un paio di accuse di corruzione e una di abuso d’ufficio sulla misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita questa mattina nei confronti del sindaco di Eboli Massimo Cariello. Era stato appena rieletto con percentuali plebiscitarie, quasi l’80 per cento al primo turno. Tra l’altro ieri e ieri aveva nominato i nuovi assessori, ed oggi avrebbe dovuto presiedere la prima riunione della nuova giunta. L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli e dal pm Francesco Rotondo, riguarda presunte irregolarità in concorsi culminati nell’assunzione di persone vicine al primo cittadino. Cariello è accusato anche di falso ideologico e rivelazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci sono un paio di accuse die una di abuso d’ufficio sulla misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita questa mattina nei confronti deldiMassimo Cariello. Eracon percentuali plebiscitarie, quasi l’80 per cento al primo turno. Tra l’altro ieri e ieri aveva nominato i nuovi assessori, edavrebbe dovuto presiedere ladella nuova. L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli e dal pm Francesco Rotondo, riguarda presunte irregolarità in concorsi culminati nell’assunzione di persone vicine al primo cittadino. Cariello è accusato anche di falso ideologico e rivelazione ...

