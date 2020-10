Apple come la mafia secondo il CEO di ProtonMail (Di venerdì 9 ottobre 2020) Vuoi caricare e mantenere la tua app sull’App Store Apple? Allora dovrai inserire gli acquisti in app altrimenti la tua app sarà buttata fuori, “Apple è come la mafia” secondo il CEO di ProtonMail.La disputa sulla richiesta del 30% dei ricavi delle applicazioni presenti nello store di Cupertino continua e spuntano sempre più sviluppatori che lamentano un comportamento mafioso da parte della società della mela morsicata.Anche se l’app dovesse essere gratuita non importa, se il numero di download cresce, Apple impone gli acquisti in app.Epic Games contro Apple e Google, Fortinite rimosso dai rispettivi storeApple come la mafiacome fa ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Vuoi caricare e mantenere la tua app sull’App Store? Allora dovrai inserire gli acquisti in app altrimenti la tua app sarà buttata fuori, “lail CEO di.La disputa sulla richiesta del 30% dei ricavi delle applicazioni presenti nello store di Cupertino continua e spuntano sempre più sviluppatori che lamentano un comportamento mafioso da parte della società della mela morsicata.Anche se l’app dovesse essere gratuita non importa, se il numero di download cresce,impone gli acquisti in app.Epic Games controe Google, Fortinite rimosso dai rispettivi storelafa ...

