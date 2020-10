Antonella Mosetti, giorni duri: lite in strada e scontri televisivi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non sembra essere uno dei momenti più tranquilli per Antonella Mosetti. La showgirl è protagonista da giorni di un duro scontro con Federico Fashion Style. Il famoso hair stylist, multato proprio per il suo listino prezzi, l’ha accusata di aver usufruito di alcuni servizi senza pagare, scatenando le sue ire. Oggi alcuni paparazzi l’hanno immortalata in atteggiamenti che non sembravano affatto pacifici in strada a Roma, vedendosi poi mandare a quel paese con un gestaccio. Antonella Mosetti: attacchi da Federico Fashion Style La lite è andata in scena nello show di Barbara d’Urso, durante la quale il parrucchiere delle star ha accusato Antonella Mosetti di non aver pagato il conto delle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non sembra essere uno dei momenti più tranquilli per. La showgirl è protagonista dadi un duro scontro con Federico Fashion Style. Il famoso hair stylist, multato proprio per il suo listino prezzi, l’ha accusata di aver usufruito di alcuni servizi senza pagare, scatenando le sue ire. Oggi alcuni paparazzi l’hanno immortalata in atteggiamenti che non sembravano affatto pacifici ina Roma, vedendosi poi mandare a quel paese con un gestaccio.: attacchi da Federico Fashion Style Laè andata in scena nello show di Barbara d’Urso, durante la quale il parrucchiere delle star ha accusatodi non aver pagato il conto delle ...

