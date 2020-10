Agente Hysaj: «Senza Gattuso sarebbe andato via da Napoli» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del rinnovo dell’esterno con il Napoli Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del rinnovo dell’esterno con il Napoli. «Siamo in contatto con il Napoli per il rinnovo di Hysaj nell’ultimo mercato ha avuto diverse offerte, ma ha scelto di restare a Napoli per il bellissimo rapporto che ha instaurato con Gattuso. Se sulla panchina azzurra ci fosse stato un altro allenatore, Hysaj sarebbe già andato via. Adesso la sua priorità è il rinnovo con il Napoli, ma dobbiamo capire le intenzioni della società. Il giorno del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mario Giuffredi, procuratore di Elseid, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del rinnovo dell’esterno con ilMario Giuffredi, procuratore di Elseid, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del rinnovo dell’esterno con il. «Siamo in contatto con ilper il rinnovo dinell’ultimo mercato ha avuto diverse offerte, ma ha scelto di restare aper il bellissimo rapporto che ha instaurato con. Se sulla panchina azzurra ci fosse stato un altro allenatore,giàvia. Adesso la sua priorità è il rinnovo con il, ma dobbiamo capire le intenzioni della società. Il giorno del ...

VERETOUT - L'agente: "Lui e Faraoni ancora nel mirino del Napoli? Dipende dalla permanenza di Gattuso e Giuntoli nella prossima stagione"

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mario Giuffredi. Nelle scorse settimane il Napoli si è interessato molto a Veretout e a Faraoni, due calciatori gestiti da Giuffredi. I due potr ...

