A Belen non piacciono i paparazzi: la reazione inaspettata del fidanzato Antonino Spinalbese (Di venerdì 9 ottobre 2020) Antonino Spinalbese non ha preso bene l'avvicinamento dei paparazzi mentre era in macchina con la fidanzata Belén Rodriguez. E ha avuto una razione inaspettata Qualche giorno fa è stata la stessa Belén Rodriguez ha raccontare della sua nuova relazione. Dopo i mesi di sofferenza che l'hanno vista silenziosa, intenta a ricucire le ferite inferte dalla … L'articolo proviene da leggilo.org.

