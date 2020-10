Vincenzo De Luca | la realtà che rompe il format

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ultima, proprio nelle giornate più drammatiche per la Campania, è il divieto a parlare con i giornalisti, per dirigenti e operatori della sanità pubblica, sui dati epidemiologici. Vietate anche le telecamere negli ospedali, vietato cioè il racconto, la documentazione, l’inchiesta sull’emergenza. Quelle cose, insomma, che andavano di moda negli anni Venti del secolo scorso, in fondo, lo aveva detto Dedi essere ben oltre la dialettica “destra-sinistra”, oltre. Provvedimento scritto, poi riscritto, poi revocato, ove veniva stabilito che l’unico riferimento è l’unità di crisi regionale della regione Campania. Per inciso, è praticamente da febbraio che il governatore evita di parlare con i giornalisti.Questo articolo non è una difesa corporativa, anche se il lockdown ...

Preoccupa la tenuta del Sud, in generale. C’è record di positivi in Campania, in Sicilia, in Puglia. Tanto che oggi Vincenzo De Luca, presidente campano, si è portato a Roma per colloquiare ...Quelle cose, insomma, che andavano di moda negli anni Venti del secolo scorso, in fondo, lo aveva detto De Luca di essere ben oltre la dialettica “destra-sinistra”, oltre. Provvedimento scritto, poi ...