Viene stuprata e scompare | la tragica storia di una minorenne

Una storia di inaudita violenza quella che arriva da una regione dell'India. Una ragazza di appena 16 anni è stata stuprata da un famigliare, poi uccisa da padre e fratello.

Una storia di inaudita violenza quella che arriva da una regione dell’India. Una ragazza di appena 16 anni è stata stuprata da un famigliare, poi uccisa da padre e fratello. Fa fatica a credere a una ...

Riflessioni sulla drammatica morte di Abou

Le rotte per arrivare in Europa le conosciamo perché ce le hanno raccontate quelli che ce l’hanno fatto, nonostante i ricatti, le torture, gli stupri subiti ... come insegna Salvini, viene dall’ ...

