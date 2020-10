Travolta dal maltempo | muore la 26enne Desireè Quagliarella

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La giovane di 26 anni era in auto ed è statadal. Il corpo risultava disperso da diverse ore ed è stato infine recuperato dai vigili del fuoco Una ragazza di 26 anni, Desireè, originaria di Stio Cilento è morta ad Albanella, comune in provincia di Salerno. La sua auto è stata … L'articolodallaDesireèproviene da www.meteoweek.com.

