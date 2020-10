Tav, studi preliminari “manipolati”: il documento della Corte dei Conti europea e l’interrogazione del M5s (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “La relazione della Corte dei Conti europea che aveva sonoramente bocciato il TAV Torino-Lione a giugno si e’ arricchita di un nuovo elemento: e’ stato infatti allegato al documento lo studio indipendente realizzato dal professor Yves Crozet, specialista in Economia dei Trasporti dell’Universita’ di Lione 2, che non parla piu’ di ‘errori di calcolo’, ma di ‘manipolazioni volontarie’ dello studio preliminare. Questo porta alla sopravvalutazione del traffico su rotaia che ci sara’ a partire dal 2035 e alla sottostima delle emissioni di CO2 prodotte”. Cosi’ in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “La relazione della Corte dei Conti europea che aveva sonoramente bocciato il TAV Torino-Lione a giugno si e’ arricchita di un nuovo elemento: e’ stato infatti allegato al documento lo studio indipendente realizzato dal professor Yves Crozet, specialista in Economia dei Trasporti dell’Universita’ di Lione 2, che non parla piu’ di ‘errori di calcolo’, ma di ‘manipolazioni volontarie’ dello studio preliminare. Questo porta alla sopravvalutazione del traffico su rotaia che ci sara’ a partire dal 2035 e alla sottostima delle emissioni di CO2 prodotte”. Cosi’ in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

