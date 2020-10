Suicida l'ex membro della boy band di Ricky Martin. "Depresso perché non poteva esibirsi" (Di giovedì 8 ottobre 2020) È morto all’età di 41 anni Anthony Galindo Ibarra, ex membro dei Menudo, la celebre boy band di Puerto Rico di cui ha fatto parte anche Ricky Martin. L’artista aveva provato a togliersi la vita il 27 settembre scorso. Inutili i tentativi dei medici di salvarlo: dopo 6 giorni in ospedale è stato comunicato il decesso.″È con profondo dolore che diamo oggi la notizia della morte del nostro adorato Anthony Galindo”, scrivono i familiari sui social, “dopo sei giorni durante i quali i medici hanno fatto tutto quello che era umanamente possibile per salvargli la vita. Vi ringraziamo per tutte le preghiere e il sostegno ricevuto in questi momenti difficili per la nostra famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano personalmente e come ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) È morto all’età di 41 anni Anthony Galindo Ibarra, exdei Menudo, la celebre boydi Puerto Rico di cui ha fatto parte anche. L’artista aveva provato a togliersi la vita il 27 settembre scorso. Inutili i tentativi dei medici di salvarlo: dopo 6 giorni in ospedale è stato comunicato il decesso.″È con profondo dolore che diamo oggi la notiziamorte del nostro adorato Anthony Galindo”, scrivono i familiari sui social, “dopo sei giorni durante i quali i medici hanno fatto tutto quello che era umanamente possibile per salvargli la vita. Vi ringraziamo per tutte le preghiere e il sostegno ricevuto in questi momenti difficili per la nostra famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano personalmente e come ...

