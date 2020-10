"Schone escluso? Uno scandalo! Genoa, non finisce qui!" (Di giovedì 8 ottobre 2020) GENOVA - " È stato uno scandalo che la sua assenza in lista non ci sia stata comunicata prima della fine del mercato. Avremmo risolto il contratto e scelto un'altra squadra, le possibilità erano tante ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) GENOVA - " È stato uno scandalo che la sua assenza in lista non ci sia stata comunicata prima della fine del mercato. Avremmo risolto il contratto e scelto un'altra squadra, le possibilità erano tante ...

Serie A | Esclusi eccellenti dalle liste del campionato

In questi giorni i club di serie A hanno dovuto presentare le liste complete dei giocatori per il campionato. E ci sono alcune esclusioni eccellenti ...

