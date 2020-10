Putin | 21 compleanni al potere e si regala il missile ipersonico

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roberto Fabbri Sul nuovo voto negli Usa promette di non interferire. Poi mano tesa a Biden: pronti a ricucire sul nucleare «Non interferiremo. Rimarremo osservatori esterni delle elezioni americane e saremo pronti a collaborare con il leader cui il popolo americano darà fiducia». Vladimir, in un'intervista un po' ingessata concessa all'agenzia di Stato russa Tass in occasione del suo sessantottesimo compleanno, fa una promessa impegnativa, considerando che il presidente uscente Donald Trump è stato inseguito per tutto il suo quadriennio alla Casa Bianca dalle accuse di favori ricevuti dal Cremlino.glissa sul fatto che Trump abbia rischiato addirittura l'impeachment per il sospetto che proprio lui abbia lavorato sottobanco per fargli vincere le presidenziali del 2016 ai danni della favoritissima Hillary ...