Principe William, il segreto da papà: “Mi basta semplicemente urlare…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di tanto in tanto il Principe William si sbilancia in pubblico, rilasciando informazioni che violano la sua sfera privata e famigliare. Il marito di Kate Middleton, infatti, è molto riservato, ma conosce alla perfezione il suo ruolo all’interno della Famiglia Reale e sa che i numerosi fan amano conoscere dettagli in più della sua vita. Così ha raccontato di come riesce a calmare i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Principe William svela il suo segreto di padre Kate Middleton e il Principe William sono genitori di tre bellissimi bambini, George, Charlotte e Louis. Entrambi hanno sempre dichiarato di essere una famiglia felice e di sentirsi fortunati per i loro figli. Di recente il Principe ha svolto ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di tanto in tanto ilsi sbilancia in pubblico, rilasciando informazioni che violano la sua sfera privata e famigliare. Il marito di Kate Middleton, infatti, è molto riservato, ma conosce alla perfezione il suo ruolo all’interno della Famiglia Reale e sa che i numerosi fan amano conoscere dettagli in più della sua vita. Così ha raccontato di come riesce a calmare i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.svela il suodi padre Kate Middleton e ilsono genitori di tre bellissimi bambini, George, Charlotte e Louis. Entrambi hanno sempre dichiarato di essere una famiglia felice e di sentirsi fortunati per i loro figli. Di recente ilha svolto ...

antoguerrera : Clima, il principe William scommette sull'ambiente: un premio da 55 milioni di euro per la Terra - MaricaGusmitta : #PrincipeWilliam annuncia un nuovo premio per l'ambiente - Mondo - - UnioneSarda : #Londra - Il principe #William lancia il 'super premio' per l'#ambiente: in palio 5 milioni di euro l'anno - zazoomblog : Il principe Harry introdotto all’alcool e droga. La colpa sarebbe di William - #principe #Harry #introdotto… - zazoomblog : Il principe Harry introdotto all’alcool e droga. La colpa sarebbe di William - #principe #Harry #introdotto -