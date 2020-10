Paolo Bonolis lo fa in diretta, l’imbarazzo di Serena Bortone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Paolo Bonolis e sua moglie non riescono proprio a stare lontano dal mirino del gossip. Ma questa volta, Sonia Bruganelli non c’entra nulla perché a fare una clamorosa gaffe in diretta è stato suo marito. Nella giornata di ieri, 7 ottobre, il conduttore di Avanti un Altro! è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la nuova trasmissione di Rai 1. Ma non appena entrato in studio ecco che arriva la gaffe e la conduttrice si imbarazza. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Paolo Bonolis gaffe sul coronavirus: è successo in diretta Paolo Bonolis è stato ospite di Serena Bortone nell’ultima puntata di Oggi un altro ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020)e sua moglie non riescono proprio a stare lontano dal mirino del gossip. Ma questa volta, Sonia Bruganelli non c’entra nulla perché a fare una clamorosa gaffe inè stato suo marito. Nella giornata di ieri, 7 ottobre, il conduttore di Avanti un Altro! è stato ospite dia Oggi è un altro giorno, la nuova trasmissione di Rai 1. Ma non appena entrato in studio ecco che arriva la gaffe e la conduttrice si imbarazza. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.gaffe sul coronavirus: è successo inè stato ospite dinell’ultima puntata di Oggi un altro ...

