Modena, arriva il primo stop in casa della Triestina (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel turno infrasettimanale di ieri, il Modena subisce il primo stop stagionale in casa della Triestina. I ragazzi di Gautieri si aggiudicano quello che, a tutti gli effetti, si può considerare uno scontro diretto tra due pretendenti alla promozione diretta in Serie B. Il Modena ha, nonostante la sconfitta di misura, disputato una partita propositiva, giocata molto spesso in avanti e alla ricerca del gol. L’equilibrio è stato spezzato solo da un tiro da fuori area di Gomez al 56′ che ha superato Narciso, schierato per sostituire l’indisponibile Gagno. Il Modena resta fermo a sei punti dopo tre giornate di campionato, mentre la Triestina aggancia in classifica proprio i gialloblu. Photo Credits: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel turno infrasettimanale di ieri, ilsubisce ilstagionale in. I ragazzi di Gautieri si aggiudicano quello che, a tutti gli effetti, si può considerare uno scontro diretto tra due pretendenti alla promozione diretta in Serie B. Ilha, nonostante la sconfitta di misura, disputato una partita propositiva, giocata molto spesso in avanti e alla ricerca del gol. L’equilibrio è stato spezzato solo da un tiro da fuori area di Gomez al 56′ che ha superato Narciso, schierato per sostituire l’indisponibile Gagno. Ilresta fermo a sei punti dopo tre giornate di campionato, mentre laaggancia in classifica proprio i gialloblu. Photo Credits: ...

zazoomblog : Modena arriva il primo stop in casa della Triestina - #Modena #arriva #primo #della - il_piccolo : #TriestinaCalcio, alle 15 al Rocco è già un big-match. Arriva il Modena, i nuovi partono in panchina - Ravenna24ore : Colpo last minute del Ravenna: dal Modena arriva De Grazia - RavennaFC : Arriva un nuovo innesto per la linea mediana, dal Modena ecco Lorenzo De Grazia! Benvenuto in giallorosso!… - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieC LIVE | #Modena, colpo in attacco: arriva Monachello -

Ultime Notizie dalla rete : Modena arriva Colpo last minute del Ravenna: dal Modena arriva De Grazia Ravenna24ore Modena: fugge dopo incidente che ha coinvolto anche un 11enne in bicicletta, denunciato

È stato rintracciato grazie anche alle testimonianze dei cittadini un 60enne accusato di essere fuggito dopo l’incidente stradale che ha coinvolto anche un 11enne in bicicletta. L’uomo, che guidava un ...

Modena, fugge dopo incidente con ragazzino in bici: denunciato

Nello scontro, avvenuto in via Fabrizi, è rimasto lievemente ferito un 11enne. L’uomo guidava uno scooterone: è stato rintracciato dalla Polizia locale grazie ai testimoni ...

È stato rintracciato grazie anche alle testimonianze dei cittadini un 60enne accusato di essere fuggito dopo l’incidente stradale che ha coinvolto anche un 11enne in bicicletta. L’uomo, che guidava un ...Nello scontro, avvenuto in via Fabrizi, è rimasto lievemente ferito un 11enne. L’uomo guidava uno scooterone: è stato rintracciato dalla Polizia locale grazie ai testimoni ...