Meteo | le previsioni di venerdì 9 ottobre

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Venerdì e sabato saranno due giornate soleggiate e miti su tutte le regioni. Da domenica è in arrivo una fase di maltempo prolungata. Aria artica proveniente dall’Europa settentrionale si tufferà nel Mediterraneo coinvolgendo – in fasi diverse – tutto il nostro Paese . Tornerà anche la neve a quote molto basse per il periodo. Dopo una prima parte di sabato piuttosto soleggiata, le prime avvisaglie del cambiamento del tempo si vedranno nel pomeriggio sull'arco alpino e sulla Toscana settentrionale con le prime piogge.Da domenica freddo e maltempoDa domenica il maltempo investirà la Lombardia e il Nordest. Piogge e temporali si porteranno rapidamente anche su Toscana, Umbria e Lazio (Roma compresa). Con l'arrivo dei venti più freddi la neve comincerà a scendere sulle Alpi a quote sempre più basse fino a i 900-1000 ...