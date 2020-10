Maurizio Costanzo furioso | “L’ex dirigente RAI rovina i miei ascolti”

Leggi su chedonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020)non tollera il clamoroso calo di ascolti del suo nuovo programma e se la prende con una colpevole “intoccabile”. Non dev’essere stata una decisione presa a cuor leggero quella di, che dopo anni di militanza nelle fila Mediaset ha deciso di riapprodare in RAI ormai otto anni fa con un programma in terza serata che finora aveva … L'articolo: “L’exRAIascolti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it