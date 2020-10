Maltempo al Sud | muore giovane ragazza travolta in auto dall’acqua

Leggi su chedonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020)unadonna in provincia di Salerno a causa dell’ondata di. L’ondata dipurtroppo non fa cenno ad arrestarsi ed il conteggio delle vittime non accenna a fermarsi. Sale infatti di un’altra unità il conto dei morti a causa delche ha colpito tutta Italia e che ancora non accenna a … L'articoloal Sud:indall’acqua è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it