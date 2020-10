Madrid, Corte suprema di giustizia annulla lockdown parziale: «Misure limitano i diritti fondamentali» (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato tutte le restrizioni imposte dal governo spagnolo contro il Covid a Madrid e in altre nove città della comunità autonoma di Madrid, quelle più colpite dalla pandemia. La scorsa settimana in una sola giornata Madrid aveva fatto registrare un numero di nuovi contagi quasi pari a quello nell’intera Italia in un lasso di tempo di 24 ore. Nonostante tutto la Corte suprema di giustizia di Madrid non ha ratificato rendendo nulle, di fatto, il lockdown parziale Madrid e le restrizioni volute dal governo spagnolo. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladidihato tutte le restrizioni imposte dal governo spagnolo contro il Covid ae in altre nove città della comunità autonoma di, quelle più colpite dalla pandemia. La scorsa settimana in una sola giornataaveva fatto registrare un numero di nuovi contagi quasi pari a quello nell’intera Italia in un lasso di tempo di 24 ore. Nonostante tutto ladidinon ha ratificato rendendo nulle, di fatto, ile le restrizioni volute dal governo spagnolo. LEGGI ANCHE ...

