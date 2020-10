Lutto per Luca e Nicola Zingaretti: è morta la madre Emma (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ morta questa mattina in una clinica romana Emma Di Capua, 86 anni, madre del segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dell’attore Luca, noto al pubblico per aver interpretato il personaggio del commissario Montalbano. Lutto per Luca e Nicola Zingaretti: è morta la madre Emma A darne notizia è … L'articolo Lutto per Luca e Nicola Zingaretti: è morta la madre Emma Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’questa mattina in una clinica romanaDi Capua, 86 anni,del segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio,, e dell’attore, noto al pubblico per aver interpretato il personaggio del commissario Montalbano.per: èlaA darne notizia è … L'articoloper: èlaTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nicola Zingaretti, morta mamma Emma Di Capua/ Malata da tempo, sfuggì a deportazione

Nicola Zingaretti, morta la mamma Emma Di Capua: la donna, malata da tempo, aveva 86 anni, e quando era piccola sfuggì alla deportazione ...

Nicola Zingaretti, morta la mamma Emma Di Capua: la donna, malata da tempo, aveva 86 anni, e quando era piccola sfuggì alla deportazione