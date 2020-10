Louise Glück | la voce che ritorna dall’oblio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Whatever / returns from oblivion returns / to find a voice”, “qualunque cosa /dall’oblio,/ per trovare una”. LadiGlück adesso risuona in tutto il mondo: la poetessa americana ha vinto il Premio Nobel per la letteratura. I versi sono quelli iniziali di The Wild Iris (1992), la poesia che da il titolo alla raccolta con cui l’autrice aveva vinto il Premio Pulitzer nel 1993 ed e uscito in Italia per Giano Editore nel 2003, tradotto da Massimo Bacigalupo.Glück è nata a New York City nel 1943 ed è cresciuta a Long Island. Ha frequentato il Sarah Lawrence College e la Columbia University. Considerata da molti come una delle poetesse contemporanee più talentuose d’America, ...