L'offerta di CVC: a.d. scelto dal fondo, presidente dai club (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un'offerta con un prezzo secco e una con impegno finanziario maggiore, ma con assicurazione da riconoscere ai club per metterli al riparo dai timori di risultati negativi. Così la cordata CVC-Advent-Fsi si sarebbe presentata all'appuntamento delle offerte vincolanti per la media company della Serie A. Stando a Il Sole 24 Ore, sono due le offerte … L'articolo L'offerta di CVC: a.d. scelto dal fondo, presidente dai club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

